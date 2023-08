JEP : Eglise de l’Hôme Chamondot Eglise Saint-Martin L’Hôme-Chamondot, 16 septembre 2023, L'Hôme-Chamondot.

L’Hôme-Chamondot,Orne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Pierres et Nature vous propose une visite des intérieurs et extérieurs de l’église Saint-Martin.

Remaniée au XVIe et XIXe s. Les tableaux de Saint Roch et de l’Assomption ainsi que la voûte viennent d’être restaurés. Cartes postales anciennes de l’église et du village..

Samedi 2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint-Martin

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie



As part of the European Heritage Days, the Pierres et Nature association invites you to visit the interior and exterior of Saint-Martin church.

Remodeled in the 16th and 19th centuries. The paintings of Saint Roch and the Assumption, as well as the vault, have just been restored. Old postcards of the church and village.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Pierres et Nature propone una visita del interior y el exterior de la iglesia Saint-Martin.

Remodelada en los siglos XVI y XIX. Las pinturas de San Roque y la Asunción y la bóveda acaban de ser restauradas. Postales antiguas de la iglesia y el pueblo.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen der Verein Pierres et Nature eine Besichtigung der Innen- und Außenräume der Kirche Saint-Martin an.

Sie wurde im 16. und 19. Jahrhundert umgebaut. Die Gemälde des Heiligen Rochus und der Himmelfahrt sowie das Gewölbe wurden vor kurzem restauriert. Alte Postkarten der Kirche und des Dorfes.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme