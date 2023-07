Concert cordes et âme Eglise Saint-Martin L’Hôme-Chamondot, 23 juillet 2023, L'Hôme-Chamondot.

L’Hôme-Chamondot,Orne

Offrande Musicale, la mairie de l’Hôme-Chamondot et l’association Pierres et Nature vous convient à un récital Eurasien (piano et guzheng) donné par Viviane Bruneau-Shen.

Libre offrande..

2023-07-23 17:30:00 fin : 2023-07-23 . .

Eglise Saint-Martin

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie



Offrande Musicale, the Mairie de l’Hôme-Chamondot and the Pierres et Nature association invite you to a Eurasian recital (piano and guzheng) by Viviane Bruneau-Shen.

Free offering.

Offrande Musicale, el ayuntamiento de Hôme-Chamondot y la asociación Pierres et Nature le invitan a un recital euroasiático (piano y guzheng) a cargo de Viviane Bruneau-Shen.

Ofrecimiento gratuito.

Offrande Musicale, das Rathaus von L’Hôme-Chamondot und der Verein Pierres et Nature laden Sie zu einem Eurasischen Rezital (Klavier und Guzheng) von Viviane Bruneau-Shen ein.

Freie Gabe.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme