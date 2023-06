Église Saint-Martin, Le Sauze-du-Lac (05) EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac Le Sauze-du-Lac Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Le Sauze-du-Lac Église Saint-Martin, Le Sauze-du-Lac (05) EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac, 28 juin 2023, Le Sauze-du-Lac. Église Saint-Martin, Le Sauze-du-Lac (05) Mercredi 28 juin, 20h00 EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Entrée libre Lors de cette Nut des églises, vous pourrez découvrir l’église et son patrimoine lors d’une visite commentée, des chants religieux, un temps de prière et une lecture de textes religieux suivront.

Enfin, un verre de l’amitié concluera cette soirée. EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 LE VILLAGE 05160 LE SAUZE DU LAC Le Sauze-du-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 43 00 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T21:00:00+02:00

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T21:00:00+02:00 église nuit des églises Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Le Sauze-du-Lac Autres Lieu EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Adresse LE VILLAGE 05160 LE SAUZE DU LAC Ville Le Sauze-du-Lac Departement Hautes-Alpes Lieu Ville EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac

EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le sauze-du-lac/

Église Saint-Martin, Le Sauze-du-Lac (05) EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac 2023-06-28 was last modified: by Église Saint-Martin, Le Sauze-du-Lac (05) EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac EGLISE SAINT MARTIN LE SAUZE DU LAC 05160 Le Sauze-du-Lac 28 juin 2023