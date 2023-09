Cet évènement est passé Présentation des vitraux des ateliers Lorin Église Saint-Martin Laons Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Laons Présentation des vitraux des ateliers Lorin Église Saint-Martin Laons, 16 septembre 2023, Laons. Présentation des vitraux des ateliers Lorin 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Entrée libre, visite libre ou commentée. L’église Saint-Martin de Laons dispose d’un ensemble exceptionnel de vitraux, oeuvres des Ateliers Lorin. Réalisés entre les deux guerres, ils ont été restaurés en 2010.

Lors des Journées du Patrimoine, une exposition présentera des documents inédits, provenant du fonds Lorin, montrant le processus de création de ces oeuvres.

Des éléments concernant la technique du vitrail seront également présentés.

Hebituellement fermée au public, en dehors des cérémonies, l’église est exceptionnellement ouverte à cette occasion. Église Saint-Martin Rue de l’Église, 28270 Laons Laons 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.laons.fr L’église Saint-Martin dispose d’un jeu complet de vitraux, réalisés entre les deux guerres par les Ateliers Charles Lorin de Chartres. L’ensemble a été restauré en 2010. Parking gratuit sur la place de l’Eglise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

