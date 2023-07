Visite guidée Église Saint-Martin La Croix-du-Perche Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

La Croix-du-Perche Visite guidée Église Saint-Martin La Croix-du-Perche, 16 septembre 2023, La Croix-du-Perche. Visite guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Nous vous attendons pour vous faire découvrir l’histoire et les détails cachés de cette voûte unique et magnifique de notre petite église.

Des fiches descriptives seront également à votre disposition. Église Saint-Martin 28480 La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 59 85 http://www.lacroixduperche.fr A l’origine, chapelle d’un prieuré fondé par les moines de Saint-Bernard de Thiron au XIIe siècle, devenue église paroissiale à la fin du XVIe siècle. La richesse de cette église est sa voûte unique à charpente apparente au décor entièrement peint datée de 1537 : sculptures, voûte comprenant 118 panneaux peints (têtes humaines, saints et martyres, personnages en bustes, fleurs…). Retable du XVIIIe siècle. L’église est classée Monument historique depuis 1934. Elle a été restaurée en 2003 grâce à l’association pour la restauration de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

