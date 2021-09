Périgné Périgné Deux-Sèvres, Périgné Eglise Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine Périgné Périgné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Périgné

Eglise Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine Périgné, 18 septembre 2021, Périgné. Eglise Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Périgné Deux-Sèvres Périgné Église Saint-Martin – Journées Européennes du Patrimoine Samedi 18 à 11h, 15h, 17h

Visite guidée (1h) avec l’exposition de photos anciennes pour découvrir

les secrets architecturaux et historiques de cet ancien prieuré d’art roman dépendant de l’abbaye de Celles-sur-Belle, bâti au XIIe siècle. Au XVe siècle,

le chœur fut transformé.

Endommagé pendant les Guerres de religions, il est restauré, en partie, par

François le Duc au XVIIe siècle dans un style bien différent. Samedi 18 : 19h-20h

Concert des voix de Chorabelle dans le chœur (Chorale de Périgné). Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure. Rens. 05 49 07 10 14

