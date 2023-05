Festival Baroque d’Auvergne Eglise Saint-Martin, 13 août 2023, Jenzat.

Jenzat,Allier

Ave Maria célèbres et Aria d’opéra de Mozart. Interprètes : Bogumila Gizbert-Studnicka, clavecin et Adam Dobek, voix de baryton-basse.

2023-08-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-13 . EUR.

Eglise Saint-Martin

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Famous Ave Maria and Opera Aria by Mozart. Performers: Bogumila Gizbert-Studnicka, harpsichord and Adam Dobek, bass-baritone voice

Famoso Ave María y Aria de ópera de Mozart. Intérpretes: Bogumila Gizbert-Studnicka, clave y Adam Dobek, voz de bajo-barítono

Berühmte Ave Maria und Arien aus Mozarts Opern. Interpreten: Bogumila Gizbert-Studnicka, Cembalo und Adam Dobek, Bassbaritonstimme

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule