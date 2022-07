Exposition : La mode, la condition de la femme et de l’éducation des enfants au Moyen-Âge Église Saint-Martin Ivry-la-Bataille Catégories d’évènement: Eure

Exposition : La mode, la condition de la femme et de l’éducation des enfants au Moyen-Âge Église Saint-Martin, 17 septembre 2022, Ivry-la-Bataille. Exposition : La mode, la condition de la femme et de l’éducation des enfants au Moyen-Âge 17 et 18 septembre Église Saint-Martin la mode, la condition de la femme et l’enfance au Moyen-Âge handicap moteur;handicap auditif mi;hi Église Saint-Martin Place de l’église, 27540 Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille 27540 Eure Normandie Parking en face de l’église.

02 32 36 40 19 http://www.ville-ivry-la-bataille.fr Venez découvrir les comportements sociaux-historiques au travers de la mode, la condition de la femme et de l’éducation des enfants au Moyen-Age via une exposition qui se tiendra à l’Arsenal (place de l’église Saint Martin)

2022-09-17T10:00:00+02:00

