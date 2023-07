Concert Eglise Saint Martin Eglise Saint Martin Gouzon, 6 août 2023, Gouzon.

Gouzon,Creuse

Quintus Blundell (Associate of the Royal Schools of Music) de Nouvelle-Zélande jouera de la musique classique dans l’église Saint Martin..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 16:45:00. .

Eglise Saint Martin

Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



New Zealand’s Quintus Blundell (Associate of the Royal Schools of Music) will play classical music in Saint Martin’s Church.

El neozelandés Quintus Blundell (Associate of the Royal Schools of Music) interpretará música clásica en la iglesia de San Martín.

Quintus Blundell (Associate of the Royal Schools of Music) aus Neuseeland wird in der Martinskirche klassische Musik spielen.

Mise à jour le 2023-06-22 par Creuse Tourisme