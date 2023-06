Visite libre de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin Gasny, 16 septembre 2023, Gasny.

Visite libre de l’église Saint-Martin 16 et 17 septembre Eglise Saint-Martin

Eglise de Gasny dédiée à Saint Martin

Paroisse Saint Nicaise du Vexin Normand

Édifiée sur des assises mérovingiennes, l’église primitive de Gasny fut détruite pendant les guerres des XIe et XIIe siècles.

Reconstruite au XIIIe ; l’on voit encore quelques parties de cette seconde construction dans l’église actuelle, qui date de 1480.

Remaniée et agrandie au XVe et XVIe siècles, époque ou furent construits le chœur et les croisillons, elle fut restaurée en 1898.

L’église de Gasny, qui fut la chapelle du prieuré, n’a conservé du XIIIe siècle que le rez de-chaussée de la tour centrale qui montre encore des vestiges d’une voute sur croisées d’ogives. Cette travée a été reprise en sous-œuvre au milieu du XVIe siècle et a reçu une nouvelle voute.

A la même époque, le chœur et deux croisillons ont été reconstruits en pierre de taille. Ces croisillons se prolongent de chaque coté du cœur jusqu’au chevet plat. Ils sont voutés, comme le chœur, sur croisées d’ogives aux nervures prismatiques avec clef pendante d’ornementation renaissance et percés de larges baies en tiers-point à deux meneaux dont le remplage(*) est encore gothique au nord.

Primitivement, la nef n’avait qu’un bas-côté septentrional séparé de celle-ci par trois arcades en tiers-point qui remontait sans doute au XVe siècle.

Cette nef fut remplacée en 1898 par un nouveau vaisseau, œuvre de l’architecte Henri JACQUELIN. Cet ouvrage à double bas-côtés construit en blocage de pierres avec contrefort, angles et larges baies cintrées de pierres (coté est) comporte trois croisées d’ogives en brique supportant la voute de plâtre sur la partie centrale.

Le clocher carré, couvert d’ardoise, possède une charpente à flèche hexagonale. Il abrite le mécanisme de l’horloge et les 3 cloches de respectivement :

– Ø 1,18m fondue en 1824

– Ø 1,08m fondue en 1749

– Ø 0,75m fondue en 1824

(*) Remplage : Armature en pierre taillée d’une baie à découpes en jours formant meneaux, rosaces

Eglise Saint-Martin Place de l’église, 27620 Gasny Gasny 27620 Eure Normandie http://www.gasny.fr/fr/information/62143/eglise-saint-martin L’église paroissiale est construite de pierre calcaire. Le transept et le chevet sont du 16ème sur des vestiges du 13ème, la nef, reconstruite par Henri Jacquelin en 1898, est à voutes d’ogives; le clocher, de base carrée, est à flèche polygonale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Gasny