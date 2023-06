Venez visiter cette église et cette chapelle, dont les vitraux furent crées par un maître verrier d’Albas Église Saint-Martin Gagnac-sur-Cère Gagnac-sur-Cère Catégories d’Évènement: Gagnac-sur-Cère

Venez visiter cette église et cette chapelle, dont les vitraux furent crées par un maître verrier d'Albas

Église Saint-Martin Gagnac-sur-Cère, 16 septembre 2023, Gagnac-sur-Cère.

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association Culture et Patrimoine au : 06 87 38 38 72.

Venez visiter cette église et cette chapelle, dont les vitraux, qui ajoutent maintenant une touche d'éclat particulière à l'ensemble, ont été créés par Alain Creunier, un maître verrier d'Albas.

Église Saint-Martin
46130 Gagnac-sur-Cère
Gagnac-sur-Cère
46130
Lot
Occitanie
05 65 38 46 40

Retable sculté, œuvre proche de l'atelier Tourane (restauration en projet). Pièta classée.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

