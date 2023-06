Église Saint-Martin, Frencq (62) Eglise Saint-Martin Frencq Frencq Catégories d’Évènement: Frencq

Au cours d'un programme itinérant, les communes de Dannes, Camiers, Widehem, Frencq et Lefaux vous proposent de découvrir leurs églises. Au sein de la jolie petite église de Frencq, une illumination particulière ainsi qu'un fond sonore accompagnera votre visite. Venez nombreux !

Eglise Saint-Martin
Rue de l'Église, 62630 Frencq
Frencq 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

