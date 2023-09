Visite de l’église Saint Martin et de son clocher Église Saint-Martin et son clocher Plailly, 16 septembre 2023, Plailly.

Visite de l’église Saint Martin et de son clocher Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Martin et son clocher

Cette église dédiée à Saint-Martin offre une nef du XIIe s. se terminant par un chœur à chevet plat. Une belle flèche octogonale ajournée et cannelée, comme celle de la cathédrale de Senlis, a été ajoutée au XIIIe s. Le clocher permet d’y monter et offre une vue magnifique sur le village et ses alentours. A l’intérieur de l’église, chapiteaux sculptés vers 1200, les peintures murales de la fin du XVe s. et les fonds baptismaux du XVIe s. sont d’une qualité exceptionnelle.

Église Saint-Martin et son clocher Place de l’église – 60128 Plailly Plailly 60128 Oise Hauts-de-France 03 44 54 30 21 http://www.plaillyvillage.com Cette église dédiée à Saint-Martin offre une nef du XIIe s. se terminant par un chœur à chevet plat. Une belle flèche octogonale ajournée et cannelée, comme celle de la cathédrale de Senlis, a été ajoutée au XIIIe s. Le clocher permet d’y monter et offre une vue magnifique sur le village et ses alentours. A l’intérieur de l’église, chapiteaux sculptés vers 1200, les peintures murales de la fin du XVe s. et les fonds baptismaux du XVIe s. sont d’une qualité exceptionnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Mairie de Plailly