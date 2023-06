Conférence : « Les ouvriers de la mine de phosphate » de Saint-Martin du Tertre Église Saint-Martin-du-Tertre Saint-Martin-du-Tertre Saint-Martin-du-Tertre Catégories d’Évènement: Saint-Martin-du-Tertre

Yonne Conférence : « Les ouvriers de la mine de phosphate » de Saint-Martin du Tertre Église Saint-Martin-du-Tertre Saint-Martin-du-Tertre, 17 septembre 2023, Saint-Martin-du-Tertre. Conférence : « Les ouvriers de la mine de phosphate » de Saint-Martin du Tertre Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Martin-du-Tertre Entrée libre Venez participer à une conférence à l’église Saint-Martin du Tertre pour découvrir la vie des ouvriers des mines de phosphate. En préambule, le conférencier retracera l’histoire de l’église, puis il évoquera la mine de phosphate, dont l’entrée est toute proche, du point de vue des ouvriers qui y travaillèrent. Église Saint-Martin-du-Tertre 13 rue de l’Église Saint-Martin-du-Tertre 89100 Saint-Martin-du-Tertre 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 65 08 79 https://www.stmartindutertreyonne.fr/ L’église est située au sommet de la colline, elle domine l’Yonne et la ville de Sens. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Saint-Martin-du-Tertre, Yonne

