Loire-Atlantique Conférence sur l’église Saint-Martin de Donges Eglise Saint-Martin Donges Donges, 17 septembre 2023, Donges. Conférence sur l’église Saint-Martin de Donges Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Saint-Martin Donges Entrée libre Conférence « Saint-Martin de Donges, reconnaissance patrimoniale d’une église de la Modernité » par Solenn PERON-BIENVENU, chargée de la protection des monuments historiques, à la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Eglise Saint-Martin Donges Rue Saint Martin Donges Donges 44480 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

