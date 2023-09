Cet évènement est passé Cette église du IXe siècle se découvre lors d’une visite guidée Église Saint-Martin d’Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via Catégories d’Évènement: Font-Romeu-Odeillo-Via

Pyrénées-Orientales Cette église du IXe siècle se découvre lors d’une visite guidée Église Saint-Martin d’Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via, 16 septembre 2023, Font-Romeu-Odeillo-Via. Cette église du IXe siècle se découvre lors d’une visite guidée Samedi 16 septembre, 09h00 Église Saint-Martin d’Odeillo Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église à 9h. Parking à l’entrée du village. Découvrez l’église Saint-Martin d’Odeillo lors d’une visite commentée. Église Saint-Martin d’Odeillo 1 rue de la République, 6120 Font-Romeu-Odeillo-Via Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie L’église d’Odeillo, dédiée à saint Martin fut construite au IXe siècle, dans le style roman. Voiture – parking à l’entrée du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00 ©Valérie Perrod Détails Catégories d’Évènement: Font-Romeu-Odeillo-Via, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Église Saint-Martin d'Odeillo Adresse 1 rue de la République, 6120 Font-Romeu-Odeillo-Via Ville Font-Romeu-Odeillo-Via Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Église Saint-Martin d'Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via latitude longitude 42.497574;2.033683

Église Saint-Martin d'Odeillo Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/font-romeu-odeillo-via/