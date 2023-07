Visitez l’église Saint-Martin de Vendresse Eglise Saint-Martin de Vendresse Vendresse, 16 septembre 2023, Vendresse.

Visitez l’église Saint-Martin de Vendresse 16 et 17 septembre Eglise Saint-Martin de Vendresse

Visitez l’église Saint-Martin de Vendresse datant du XIIème siècle.

Découvrez les meurtrières, les dalles funéraires, les fonts baptismaux, les inscriptions révolutionnaires, obits, croix boulées, dalle funéraire d’un seigneur (1480) et de sa fille (1500) en costumes moyenâgeux.

Eglise Saint-Martin de Vendresse 21 Rue de l’Église, 08160 Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est 0324354113 Située à Vendresse, l’église date du XIIe siècle et fait l’objet de transformations tout au long de son histoire. L’église est en pierres blanches de Chéhéry. La partie la plus ancienne, du XIIe siècle, est le chœur et le soubassement de la tour à lanternon. Le portail occidental, assez simple, date du premier âge gothique. Les travées de la nef sont plafonnées. Les bas-côtés sont voûtés sur croisées d’ogives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Françoise Parizel