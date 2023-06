Venez visiter cette église dédiée à Martin de Tours Église Saint-Martin de Sousceyrac Sousceyrac-en-Quercy, 16 septembre 2023, Sousceyrac-en-Quercy.

Venez visiter cette église dédiée à Martin de Tours 16 et 17 septembre Église Saint-Martin de Sousceyrac Gratuit. Entrée libre.

Visitez librement l’église Saint-Martin à Souceyrac-en-Quercy.

Église Saint-Martin de Sousceyrac Le Bourg, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Sousceyrac Lot Occitanie L’église actuelle évoque l’ancienneté de la paroisse, qui remonte au XIIe siècle, lorsque le prieuré dépendait de l’abbaye de Figeac avant d’être rattaché à l’abbaye de Maurs dans le Cantal en 1335.

Du prieuré d’origine, il ne reste que peu de traces, à savoir la façade d’une maison voisine comprenant une porte romane et une fenêtre à deux arches du XIIIe siècle.

Le prieuré était d’une certaine importance, puisque l’évêque de Rodez, à la demande de l’abbaye de Figeac, dépêcha rapidement le seigneur de Calmont d’Olt pour le protéger. L’édifice actuel succède à une église construite après les guerres de Religion, qui conservait des éléments romans réutilisés.

Ainsi, un chapiteau datant du milieu du XIIe siècle est préservé sur un mur près de la porte Saint-Antoine.

L’église était orientée et de taille plus modeste, avec un bas-côté au nord abritant la chapelle Scribe ou Verdale, et une petite chapelle connue sous le nom de chapelle des Bessonies au sud. Le clocher était situé au nord de l’édifice, adossé aux chapelles. La voûte s’est effondrée pendant la guerre de Cent Ans, laissant apparaître une belle charpente jusqu’à sa démolition en 1864.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©PAH