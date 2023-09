Ô FEELING Église Saint-Martin de Saran Saran, 13 octobre 2023, Saran.

Ô FEELING Vendredi 13 octobre, 20h30 Église Saint-Martin de Saran Participation libre

Un petit chœur de Musique et Équilibre qui bat en harmonie depuis 2019. Avec Franck Sallé qui les fait groover, ils proposent un répertoire de chansons brésiliennes, françaises et anglaises, connues et moins connues, qu’ils ont arrangées eux-mêmes… au feeling !

Plus d’informations sur notre page Facebook : Ô Feeling Choeur – https://www.facebook.com/search/top?q=%C3%B4%20feeling&locale=fr_FR

Église Saint-Martin de Saran Rue de la Fontaine, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/search/top?q=%C3%B4%20feeling&locale=fr_FR »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

chansons en français chansons en anglais