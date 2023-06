Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Au programme également une conférence historique par François Neveu, historien spécialiste de la Normandie médiévale, le dimanche 17 septembre à 17h sur le thème « Hubert de Ryes et Guillaume le Conquérant – Ryes au Moyen-âge ». Entrée Libre

L'église Saint Martin est située dans le département français du Calvados, sur la commune de Ryes. Édifice de petite dimension, sa longueur n'excède pas 32 m sur 7,50 de hauteur sous la voûte du chœur et 19 m par le clocher. Plusieurs détails architecturaux révèlent que sa construction s'est étalée sur plusieurs siècles. La partie la plus ancienne est la nef romane datant de la première moitié du XIe siècle.

Ouverture exceptionnelle de l'édifice à l'occasion des Journées du Patrimoine. Visites guidées, visites libres, conférence, animations musicales.

L’église Saint Martin est située dans le département français du Calvados, sur la commune de Ryes. Édifice de petite dimension, sa longueur n’excède pas 32 m sur 7,50 de hauteur sous la voûte du chœur et 19 m par le clocher. Plusieurs détails architecturaux révèlent que sa construction s’est étalée sur plusieurs siècles. La partie la plus ancienne est la nef romane datant de la première moitié du XIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

