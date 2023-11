Concert de Noël du choeur mixte Bizi Kantuz de Bardos Eglise Saint-Martin de Pouillon Pouillon, 17 décembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Venez assister à ce concert de Noël du chœur mixte Bizi Kantuz de Bardos..

2023-12-17

Eglise Saint-Martin de Pouillon place de la mairie

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy this Christmas concert by the Bizi Kantuz mixed choir from Bardos.

Ven a disfrutar de este concierto de Navidad del coro mixto Bizi Kantuz de Bardos.

Besuchen Sie dieses Weihnachtskonzert des gemischten Ch?ur Bizi Kantuz aus Bardos.

