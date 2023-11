Concert du Choeur d’Hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous Eglise Saint-Martin de Pouillon Pouillon, 19 novembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Venez assister à ce concert caritatif au profit de l’association Graines de roses. Deux jeunes femmes de Labatut participent à un rallye solidaire au Maroc, afin de soutenir trois grandes associations humanitaires : Les enfants du désert, Ruban rose et la Croix Rouge française, dans la construction.

Eglise Saint-Martin de Pouillon place de la mairie

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us for this benefit concert for the Graines de roses association. Two young women from Labatut are taking part in a solidarity rally in Morocco, to support three major humanitarian associations: Les enfants du désert, Ruban rose and the French Red Cross, in building

Asista a este concierto benéfico en favor de la asociación Graines de roses. Dos jóvenes de Labatut participan en un rally solidario en Marruecos, en apoyo de tres grandes asociaciones humanitarias: Les enfants du désert, Ruban rose y la Cruz Roja francesa, para construir..

Besuchen Sie dieses Benefizkonzert zugunsten des Vereins Graines de roses. Zwei junge Frauen aus Labatut nehmen an einer Solidaritätsrallye in Marokko teil, um drei große humanitäre Vereinigungen zu unterstützen: Les enfants du désert, Ruban rose und das französische Rote Kreuz, beim Bau von

