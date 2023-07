Visite guidée de l’église Saint-Martin de Palaiseau Église Saint-Martin de Palaiseau Palaiseau, 16 septembre 2023, Palaiseau.

Église Saint-Martin de Palaiseau Rue de la Pie voleuse 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0625398025 https://monique.boullay91@orange.fr Eglise St Martin de Palaiseau des XIIe XIIIe et XVe siècle. Crypte abritant le tombeau de la famille Arnauld de Port-Royal. Tableaux restaurés « la Vierge à l’enfant » école flamande du XVIe siècle et « Agar et l’Ange » RER B : station Palaiseau

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00