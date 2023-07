Visite guidée du bourg castral Eglise Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt Catégories d’Évènement: Eure

Nonancourt Visite guidée du bourg castral Eglise Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt, 16 septembre 2023, Nonancourt. Visite guidée du bourg castral Samedi 16 septembre, 15h00 Eglise Saint-Martin de Nonancourt Participation libre, 30 pers. max. Rendez-vous devant l’Eglise de Nonancourt à 15h00 pour une visite guidée soit de l’Eglise soit du Bourg.

Pas d’inscription necessaire.

La visite pourra être supprimée en cas d’intempérie ou de cérémonie dans l’Eglise inscrite au dernier moment Eglise Saint-Martin de Nonancourt Place Aristide Briand, 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie 02 32 58 28 74 http://www.nonancourt.fr Eglise parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

