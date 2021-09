Nernier Nernier Haute-Savoie, Nernier Église Saint-Martin de Nernier Nernier Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Nernier

Église Saint-Martin de Nernier Nernier, 18 septembre 2021, Nernier. Église Saint-Martin de Nernier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Nernier

* L’Église primitive est mentionnée dans un document du XIIIe siècle, mais les historiens estiment son origine plus ancienne en raison du patronage dédié à Martin de Tours. Lors de sa reconstruction en 1840, les travaux ont permis le découvert de tombeaux de la période antique. Église Saint-Martin de Nernier. Nernier Nernier Nernier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Nernier Autres Lieu Nernier Adresse Nernier Ville Nernier lieuville Nernier Nernier