Martel Découvrez cette église du XIIe siècle à l’occasion d’une ouverture exceptionnelle Église Saint-Martin de Loupchat Martel, 16 septembre 2023, Martel. Découvrez cette église du XIIe siècle à l’occasion d’une ouverture exceptionnelle 16 et 17 septembre Église Saint-Martin de Loupchat Gratuit. Entrée libre. Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 05 65 37 30 03. Pour les Journées européennes du patrimoine, l’église de Saint-Martin de Loupchat à Martel vous ouvre exceptionnellement ses portes. Saint-Martin indique une paroisse très ancienne. Celle-ci fut fondée au tout début du XIIe siècle par les bénédictins de Souillac puis donnée par la famille d’Escorailles à l’abbaye de Brajeac dans le Cantal. L’église devient prieuré en 1287.

L’église possède une courte nef fermée par un chevet à pans coupés avec un clocher-mur qui doit reposer sur l’arc triomphal du chœur. Profitez de cette ouverture pour venir découvrir cette église. Église Saint-Martin de Loupchat Loupchat, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie L’église Saint-Martin de Loupchat aurait appartenu à l’abbaye Sainte-Marie de Souillac au XIIe siècle. Au début du XIVe siècle, l’église est un prieuré dépendant de l’abbaye de Brageac, et ce jusqu’à la Révolution. C’est un petit édifice à chevet polygonal, nef unique et chapelles latérales formant transept. La technique de construction du mur ouest peut être rapprochée des constructions du Xe ou du XIe siècle. L’abside avec ses modillons et les chapiteaux de la fenêtre font remonter la construction à la seconde moitié du XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

