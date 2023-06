Visite de l’église, du cimetière, et de l’exposition d’aquarelles Eglise Saint-Martin de Grosrouvre Grosrouvre Grosrouvre Catégories d’Évènement: Grosrouvre

Yvelines Visite de l’église, du cimetière, et de l’exposition d’aquarelles Eglise Saint-Martin de Grosrouvre Grosrouvre, 16 septembre 2023, Grosrouvre. Visite de l’église, du cimetière, et de l’exposition d’aquarelles 16 et 17 septembre Eglise Saint-Martin de Grosrouvre Entrée libre Visite de l’Eglise, du cimetière, et de l’exposition « Chemin Fleuri » des aquarelles de Jacqueline Farvacques. Eglise Saint-Martin de Grosrouvre 3 route de la surie 78490 Grosrouvre Grosrouvre 78490 Yvelines Île-de-France +33 6 07 94 36 50 https://www.amisdegrosrouvre.fr/ C’est le patrimoine sous tous ses aspects qui est concerné : le patrimoine architectural avec l’église Saint Martin qui remonte au XII° siècle, le patrimoine artistique avec les magnifiques peintures murales de Pierre Léon DUSOUCHET, le patrimoine intellectuel qui recense les écrits et leurs auteurs qui ont pour cadre notre commune, le patrimoine naturel entre prés et forêts du pays de l’Yvette et le patrimoine funéraire qui entoure l’église. SNCF Montfort-Méré Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

