Seine-et-Marne Visite de l’église Saint-Martin de Fromont Eglise Saint-Martin de Fromont Fromont, 16 septembre 2023, Fromont. Visite de l’église Saint-Martin de Fromont 16 et 17 septembre Eglise Saint-Martin de Fromont Entrée libre L’église Saint Martin de Fromont sera ouverte au public à l’occasion du week end des journées Européennes du Patrimoine. Eglise Saint-Martin de Fromont Place de l’Eglise 77760 Fromont Fromont 77760 Seine-et-Marne Île-de-France L’église Saint-Martin érigée au 12ème siècle recèle des œuvres artistiques variées : peintures murales de la fin du 15ème siècle, fresque du 17ème siècle, peinture à l’huile sur toile ou encore des statues de saints en bois polychromes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

