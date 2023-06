Journées européennes du patrimoine : église Saint-Martin de Coussay les Bois église saint martin de cousssay les bois Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois Catégories d’Évènement: Coussay-les-Bois

Vienne Journées européennes du patrimoine : église Saint-Martin de Coussay les Bois église saint martin de cousssay les bois Coussay-les-Bois, 15 septembre 2023, Coussay-les-Bois. Journées européennes du patrimoine : église Saint-Martin de Coussay les Bois 15 – 17 septembre église saint martin de cousssay les bois Visite libre samedi 16 et dimanche 17 septembre de l’église Saint-Martin de Coussay les Bois , égliste inscrite au monument historique.

Dans le cadre des Journées du patrimoine, présentation au sein de l’église ,de l’exposition de l’artiste plasticienne Svetlana Gencheva » Mythologie de mon aquarium « , collection de peintures à l’huile, accompagnée d’animations en réalité virtuelle .

Visite de l’église et de l’exposition uniquement sur réservation pour les scolaires vendredi 15 septembre de 9h00 à 12h00. église saint martin de cousssay les bois rue de Clamart 86270 Coussay les Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

