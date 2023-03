Rencontre avec des Artisans d’Art Eglise Saint Martin de Coussay les Bois Coussay-les-Bois Catégories d’Évènement: Coussay-les-Bois

Rencontre avec des Artisans d’Art Eglise Saint Martin de Coussay les Bois, 31 mars 2023, Coussay-les-Bois. Rencontre avec des Artisans d’Art 31 mars – 2 avril Eglise Saint Martin de Coussay les Bois Durant trois jours, du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, l’association les amis de l’église Saint-Martin de Coussay les Bois, association qui oeuvre pour l’animation culturelle et la valorisation du patrimoine de la commune, invite pour la deuxième année consécutive, quatre artistes et artisans d’art qui exposeront leurs création au sein de l’église désacralisée Saint-Martin de Coussay les Bois. Arsène GALISSON, sculpteur résidant à Bonnes. Présentation de sculptures et pierres lumières taillées dans la pierre de Chauvigny ou la pierre rosée de Vicq-sur Gartempe, la Pierre de Montin; Jacques PRIMAULT, maquettiste, résidant à Coussay les Bois, maquette d’avion, de maison, de villes… (https://www.ajp-maquettes.com)

Guillaume RIBOTEAU,ébeniste tourneur sur bois , installé à Saint-Georges Les Baillargeaux.(https://sites.google.com/site/ebenisteguillaumeriboteau/)

Retrouvez également Daniel LEBIER, artiste peintre, restaurateur et plasticien, ancien élève de Chagall, qui réside à la Roche Posay. Présentation de toiles. https://www.artmajeur.com/fr/lebier/presentation >Le vendredi sera consacré uniquement aux groupes scolaires sur réservation. Visite de l'exposition et présences des artisans avec explication et démonstration de leur travail. >Samedi et dimanche, viste libre tout public de l'exposition de 10h00 à 18h00 avec présences des artisans d'art. Animation et découverte de la sculpture sur pierre de Chauvigny, de la fresque avec ses techniques, des étapes de réalisation de maquette et démonstration de tournage sur bois. Eglise Saint Martin de Coussay les Bois rue de Clamart 86270 Coussay les Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

