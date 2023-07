Découverte d’un patrimoine naturel original dans l’Entre-deux-Mers Église Saint-Martin d’Arbis Porte-de-Benauge Catégories d’Évènement: Gironde

PORTE DE BENAUGE Découverte d’un patrimoine naturel original dans l’Entre-deux-Mers Église Saint-Martin d’Arbis Porte-de-Benauge, 16 septembre 2023, Porte-de-Benauge. Découverte d’un patrimoine naturel original dans l’Entre-deux-Mers Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Martin d’Arbis Gratuit. Entrée libre. Prévoir des chaussures tout-terrain et un pique-nique. Participez à des visites naturalistes d’un vallon boisé en milieu frais et humide : le vallon de la Boye. Église Saint-Martin d’Arbis 33760 Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760 Arbis Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette église romane du XIIe siècle, dont le chevet est bâti sur la base d’un édifice antérieur au XIe siècle, a été remaniée aux XIIe, XVe et XVIe siècles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

