Pas-de-Calais Église Saint-Martin, Dannes (62) Eglise Saint Martin Dannes, 23 juin 2023, Dannes. Église Saint-Martin, Dannes (62) 23 juin et 15 juillet Eglise Saint Martin concert du 15 juillet : 10€ l’entrée. 8€ pour les – de 18 ans gratuit pour les – de 12 ans La commune de Dannes en collaboration avec les communes de Camiers, Widehem, Frencq et Lefaux vous propose de découvrir l’église du village à travers deux animations. vendredi 23 juin :

Mise en lumière de l’église et visite guidée gratuite par l’abbé Delcourt Samedi 15 juillet :

Concert des solistes d’Opal Sinfonietta :

Sonate pour violon et piano de Mozart, Sonate op de Fauré,

Quinquette « La truite » de Schubert 10€ l’entrée / 8€ pour les moins de 18 ans / gratuit pour les moins de 12 ans Eglise Saint Martin Rue de l’Eglise 62187 DANNES Dannes 62187 Pas-de-Calais Hauts de France [{« type »: « phone », « value »: « 0321999595 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T20:00:00+02:00

