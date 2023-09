Cet évènement est passé Atelier peinture à la tempura Église Saint-Martin Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Catégories d’Évènement: Cubjac-Auvézère-Val d'Ans

Dordogne Atelier peinture à la tempura Église Saint-Martin Cubjac-Auvézère-Val d’Ans, 17 septembre 2023, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans. Atelier peinture à la tempura Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Martin Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Matériel fourni. Après ​la visite de l’église et des fresques, participez à un atelier animé par la restauratricez Mélissa Donadeo, qui vous initiera à la technique de la peinture à la tempura (peinture à l’oeuf, même technique que celle utilisée pour la réalisation des fresques contenues dans l’église). Église Saint-Martin 24640 Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 La Boissière-d’Ans Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 88 86 80 11 [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 86 80 11 »}] Elle est constituée d’une nef simple aboutissant à un chevet plat ; deux chapelles encadrent la nef au nord et au sud. Enfin un clocher carré percé de huit baies en plein cintre surmonte le chœur.

