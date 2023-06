Visite libre de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin Crosville-la-Vieille, 17 septembre 2023, Crosville-la-Vieille.

Visite libre de l’église Saint-Martin Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-Martin

Eglise Saint-Martin 9 rue de l’église, 27110 Crosville-la-Vieille Crosville-la-Vieille 27110 Eure Normandie 0232358799 http://crosville-la-vieille.fr L’église de Crosville-la-Vieille, dédiée à Saint-Martin, est composée d’un choeur datant de la fin du XIIème siècle et d’une nef du XIIIème siècle. Son bas-côté sud date du XVIème siècle, il constitue un patrimoine original et inhabituel par ses trois pignons percés d’un oculus et ornés de feuillages et d’animaux fantastiques. Cette église a été entièrement restaurée en respectant naturellement son caractère et son authenticité. Le tableau central du retable majeur est classé, ainsi que ses remarquables fonts baptismaux et son aigle-lutrin. Le retable latéral est consacré à Notre-Dame de Liesse, il comporte en son centre un groupe trinitaire. D’intéressants graffitis sont visibles à l’extérieur et à l’intérieur. Accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

commune de CROSVILLE LA VIEILLE