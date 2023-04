Concert – Shéhérazade de Rimsky-Korsakov, arrangé pour & joué par l’ensemble K, dirigé par Simone Menezes Église Saint-Martin Croix Catégories d’évènement: Croix

Concert – Shéhérazade de Rimsky-Korsakov, arrangé pour & joué par l’ensemble K, dirigé par Simone Menezes Église Saint-Martin, 10 juin 2023, Croix. Concert – Shéhérazade de Rimsky-Korsakov, arrangé pour & joué par l’ensemble K, dirigé par Simone Menezes Samedi 10 juin, 20h00 Église Saint-Martin Tarifs : 15€ / 8€ Le mythe de Shéhérazade est traduit dans le monde entier et a inspiré de nombreux compositeurs de musique classique dont Nikolai Rimsky-Korsakov. Au-delà des stéréotypes, ce mythe invite à découvrir le destin d’une femme qui par son intelligence, sa sagesse et sa beauté a su transformer un homme et son royaume. Programme : Shéhérazade de N. Rimsky-Korsakov, spécialement arrangé par : Ana Giurgiu-Bondue, Pierre-Yves Langlois, Antony Sauveplane, Vivien David, Timothée Bonte (classe d’orchestration de Vincent Paulet au CRR de Lille). Avec ce programme, K souhaite faire (re)découvrir cette héroïne qui décide volontairement de sacrifier sa vie afin de sauver celle d’autres femmes.

Ouverture prochaine de la billetterie en ligne. Église Saint-Martin Contour Saint-Martin, 59170 Croix

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00

