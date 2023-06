Concert à l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Cournon-d’Auvergne Cournon-d'Auvergne Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme Concert à l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Cournon-d’Auvergne, 17 septembre 2023, Cournon-d'Auvergne. Concert à l’église Saint-Martin Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Martin Entrée libre, nombre de places limité Afin de profiter en musique du patrimoine remarquable qu’est l’Église Saint-Martin, venez assister à un concert avec le Quatuor avec Hautbois de Mozart et le Quatuor avec Flûte.Ne manquez pas cette occasion de célébrer la musique, le patrimoine et une bonne dose de légèreté ! Église Saint-Martin Rue de l’église Cournon-d’Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 69 90 33 http://www.cournon-auvergne.fr L’Église Saint-Martin a été édifiée entre le 11e et le 12e siècle. Elle est apparentée aux églises majeures de style roman auvergnat. Au cours des siècles, elle a subi de multiples transformations et restaurations qui ont laissé leurs empreintes. Parking de l’église, place de la Perche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Mairie de Cournon-d’Auvergne Détails Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Rue de l'église Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Cournon-d'Auvergne Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Église Saint-Martin Cournon-d'Auvergne

Église Saint-Martin Cournon-d'Auvergne Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cournon-d'auvergne/

Concert à l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Cournon-d’Auvergne 2023-09-17 was last modified: by Concert à l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Cournon-d’Auvergne Église Saint-Martin Cournon-d'Auvergne 17 septembre 2023