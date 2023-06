Visite commentée de l’église Saint-Martin et de la place de la perche Église Saint-Martin Cournon-d’Auvergne, 17 septembre 2023, Cournon-d'Auvergne.

Visite commentée de l’église Saint-Martin et de la place de la perche Dimanche 17 septembre, 11h00 Église Saint-Martin Sur inscription, nombre limité à 19 personnes

Cette visite vous apprendra l’histoire de l’église Saint-Martin, édifiée entre le dernier tiers du XIe et le XIIe siècle et apparentée aux églises majeures de style roman auvergnat.

Église Saint-Martin Rue de l'église Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Cournon-d'Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 69 90 33 http://www.cournon-auvergne.fr L'Église Saint-Martin a été édifiée entre le 11e et le 12e siècle. Elle est apparentée aux églises majeures de style roman auvergnat. Au cours des siècles, elle a subi de multiples transformations et restaurations qui ont laissé leurs empreintes. Parking de l'église, place de la Perche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Mairie de Cournon-d’Auvergne