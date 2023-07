Visitez une chapelle du XIe siècle devenue église Église Saint-Martin Chouilly, 16 septembre 2023, Chouilly.

Visitez une chapelle du XIe siècle devenue église Église Saint-Martin

Découvrez l’église Saint-Martin en visite libre, en suivant un parcours ludique.

Église Saint-Martin 17 rue Saint-Martin, 51530 Chouilly Chouilly 51530 Marne Grand Est Au XIe siècle, la chapelle du château est située sur l’emplacement du château fort qui fut pratiquement détruit en 1424, lorsque le comte de Salisbury et ses alliés bourguignons ravagèrent la Champagne. Elle portait déjà le nom de Saint-Martin en 1312.

Au cours de l’accalmie qui suivit la guerre de Cent Ans, les seigneurs redressèrent les ruines du château et en profitèrent pour agrandir et embellir dans le style de l’époque, l’église devenue insuffisante pour la paroisse.

En 1467, une chapelle de style gothique flamboyant est élevée à l’extrémité du bas-côté sud. Elle est deux fois plus large que la partie primitive.

Trois piliers carrés d’origine sont remplacés par des colonnes à fût cylindrique et à base octogonale sans chapiteau ni tailloir sur lesquelles s’amortissent les nervures des arcs-doubleaux et des arceaux de la voûte.

Ces deux clefs de voûte sont ornées de 12 feuilles de houx.

Quatre fenêtres à ogives surbaissées remplissent presque tout l’espace compris entre les colonnes saillant des murs : l’une à l’est (derrière l’autel Saint-Vincent) deux au sud (sacristie et vitrail Saint-Vincent) la quatrième à l’ouest, nouveau vitrail de saint Martin.

