Automne musical – Bordeaux Brass Sextet Eglise Saint-Martin Carignan-de-Bordeaux, 11 novembre 2023, Carignan-de-Bordeaux.

Carignan-de-Bordeaux,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de Communes des Coteaux Bordelais vous propose un concert de musique classique au sein de l’église de Carignan-de-Bordeaux. Embarquez pour un tour d’horizon musical au fil des époques avec un ensemble de musiciens talentueux : le Bordeaux Brass Sextet. De la Renaissance à la pop, en passant évidemment par le jazz, il y en aura pour tous les goûts ! Vous retrouverez Sébastien Jean et Laurent Malet à la trompette, Jean-Michel Tavernier au cor, Frédéric Demarle au trombone, Atsutaro Mizunaka au tuba et Sylvain Borredon aux percussions. Entrée libre, sans réservation..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 22:30:00. EUR.

Eglise Saint-Martin Place Gonfreville

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de Communes des Coteaux Bordelais is offering a classical music concert at the Carignan-de-Bordeaux church. Embark on a musical journey through the ages with an ensemble of talented musicians: the Bordeaux Brass Sextet. From Renaissance to pop, and of course jazz, there’s something for everyone! You’ll find Sébastien Jean and Laurent Malet on trumpet, Jean-Michel Tavernier on horn, Frédéric Demarle on trombone, Atsutaro Mizunaka on tuba and Sylvain Borredon on percussion. Free admission, no reservations required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de Communes des Coteaux Bordelais ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Carignan-de-Bordeaux. Embárquese en un viaje musical a través de los tiempos con un conjunto de músicos de gran talento: el Sexteto de Metales de Burdeos. Del Renacimiento al pop, pasando por el jazz, ¡hay para todos los gustos! Sébastien Jean y Laurent Malet a la trompeta, Jean-Michel Tavernier a la trompa, Frédéric Demarle al trombón, Atsutaro Mizunaka a la tuba y Sylvain Borredon a la percusión. Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals « Automne musical » (Musikherbst) bietet Ihnen die Communauté de Communes des Coteaux Bordelais ein klassisches Konzert in der Kirche von Carignan-de-Bordeaux. Begeben Sie sich auf eine musikalische Rundreise durch die Epochen mit einem Ensemble aus talentierten Musikern: dem Bordeaux Brass Sextet. Von der Renaissance über Pop bis hin zu Jazz ist für jeden Geschmack etwas dabei! Sie werden Sébastien Jean und Laurent Malet an der Trompete, Jean-Michel Tavernier am Horn, Frédéric Demarle an der Posaune, Atsutaro Mizunaka an der Tuba und Sylvain Borredon an den Perkussionsinstrumenten wiederfinden. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de l’Entre-deux-Mers