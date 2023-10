Concert Fiuminale – chants corses Eglise Saint-Martin Carignan-de-Bordeaux, 20 octobre 2023, Carignan-de-Bordeaux.

Carignan-de-Bordeaux,Gironde

Rendez-vous à l’église Saint-Martin de Carignan-de-Bordeaux pour un concert de chants corses par le duo Fiuminale. Pour voyager au gré des mélodies enivrantes et typiques de l’Île de beauté, c’est gratuit et ouvert à tous. Ouverture des portes à 20 h..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 22:30:00.

Eglise Saint-Martin Place Gonfreville

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at Saint-Martin church in Carignan-de-Bordeaux for a concert of Corsican songs by the Fiuminale duo. Free and open to all, this concert will take you on a voyage of discovery through the intoxicating melodies typical of the Isle of Beauty. Doors open at 8 p.m.

Únase a nosotros en la iglesia de Saint-Martin de Carignan-de-Bordeaux para asistir a un concierto de canciones corsas a cargo del dúo Fiuminale. El concierto, gratuito y abierto a todos, le llevará por un apasionante viaje a través de las melodías típicas de la Isla de la Belleza. Apertura de puertas a las 20:00 h.

Treffen Sie sich in der Kirche Saint-Martin in Carignan-de-Bordeaux zu einem Konzert mit korsischen Gesängen des Duos Fiuminale. Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich. Sie können sich auf eine Reise durch die berauschenden und typischen Melodien der Insel der Schönheit begeben. Türöffnung um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT de l’Entre-deux-Mers