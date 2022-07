Exposition des croquis d’artistes par Katalin Bereczki Eglise Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin

Seine-et-Marne

Exposition des croquis d’artistes par Katalin Bereczki Eglise Saint-Martin, 18 septembre 2022, Bussy-Saint-Martin. Exposition des croquis d’artistes par Katalin Bereczki Dimanche 18 septembre, 11h00 Eglise Saint-Martin Présentation des croquis de musiciens effectués par Katalin lors de nos concerts handicap moteur mi Eglise Saint-Martin Place de la Mairie 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France la francilienne 104

0615930975 L’église Saint Martin XIe- XIIIe siècles Site class, elle domine « la vallée de la Brosse » ainsi que le château de Rentilly. Présentation des croquis de musiciens effectués par Katalin lors de nos concerts. Katalin sera présente pour conseiller les personnes intéressées de façon à ce qu’elles puissent s’adonner à cette activité pendant le concert de 16h30. Prier de se présenter une 1/2 heure avant, muni de crayons, stylos, pinceaux à recharge d’eau. Le papier sera fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T11:00:00+02:00

2022-09-18T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse Place de la Mairie 77600 Bussy-Saint-Martin Ville Bussy-Saint-Martin Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Eglise Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Departement Seine-et-Marne

Eglise Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy-saint-martin/

Exposition des croquis d’artistes par Katalin Bereczki Eglise Saint-Martin 2022-09-18 was last modified: by Exposition des croquis d’artistes par Katalin Bereczki Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin 18 septembre 2022 Bussy-Saint-Martin Eglise Saint-Martin Bussy-Saint-Martin

Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne