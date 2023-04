Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Brémontier-Merval Catégories d’évènement: Brémontier-Merval

Visite libre de l'église Saint-Martin

16 et 17 septembre

Fascicule à disposition. D'origine romane, certaines parties de l'église comme le chœur ont été agrandies au XVIIIe s. La voûte en bois, les blochets datent du XVIe. La Vierge à l'Oiseau du XVIe siècle en pierre polychromée est classée ainsi que les boiseries Bellozanne, œuvres des moines de l'abbaye de Bellozanne, datant du XVIIIe s. Les sculptures ont été faites par ces moines aux XVIIe et XVIIIe s. L'église a été entièrement restaurée en 2003 et 2004.

Église Saint-Martin
20 rue de l'église, 76220 Brémontier-Merval
Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie
02 35 90 71 66

