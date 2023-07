Visite de l’église de Bourdonné Eglise Saint Martin Bourdonné Catégories d’Évènement: Bourdonné

Yvelines Visite de l’église de Bourdonné Eglise Saint Martin Bourdonné, 17 septembre 2023, Bourdonné. Visite de l’église de Bourdonné Dimanche 17 septembre, 11h00 Eglise Saint Martin Entrée libre Visite libre de l’église construite en 2 étapes fin du 11ème siècle puis 2ème moitiè du 15ème. Cette église comporte des éléments classés monuments historiques. Sur place, une personne pourra répondre à vos questions et un document retraçant l’histoire de l’église sera à votre disposition. A 18h00, célébration des vêpres ouvertes à tous. Eglise Saint Martin Place de l’église 78113 Bourdonné Bourdonné 78113 Yvelines Île-de-France 01 34 87 00 16 Parking de l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

