Conférence sur 20 ans de recherches archéologiques Eglise Saint-Martin Bonnée

Loiret Conférence sur 20 ans de recherches archéologiques Eglise Saint-Martin Bonnée, 16 septembre 2023, Bonnée. Conférence sur 20 ans de recherches archéologiques Samedi 16 septembre, 17h00 Eglise Saint-Martin Dans la limite des places disponibles Conférence donnée par Stéphane Joly, Florence Tane et François Capron, archéologues de l’Inrap, sur « 20 ans de recherches archéologiques » et « Le cimetière médiéval » au foyer rural. Eglise Saint-Martin 1 Rue d’Ouzouer 45460 Bonnée Bonnée 45460 Loiret Centre-Val de Loire 0234520245 https://www.belvedere-valdesully.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

