Concert de Solidarité église Saint Martin Blanquefort

Gironde Concert de Solidarité église Saint Martin Blanquefort, 21 janvier 2024 16:30, Blanquefort. Concert de Solidarité Dimanche 21 janvier 2024, 17h30 église Saint Martin Venez assister au concert de solidarité au profit du téléthon

dimanche 21 janvier à 17h30 en l’église Saint Martin.

Au programme :

concerto pour flûte de Mozart

Ensemble Flûtissimo

Soliste : Marie-Laure Rayer

Direction : Serge Rayer Chants classiques pour choeur et piano

Ensemble vocal La Villanelle

Direction : Marie-Christine Nouel-Barthaburu

Piano : Christine Latapy-Issandou Participation libre, recette entièrement versée à L’AFMTÉLÉTHON église Saint Martin 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T17:30:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

