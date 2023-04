Concert église Saint Martin Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde

Concert église Saint Martin, 14 mai 2023, Blanquefort. Concert 14 et 15 mai église Saint Martin L’Ensemble vocal La Villanelle présente : Printemps musical à Blanquefort

Dimanche 14 mai à 17h30 et lundi 15 mai à 20h30

Église Saint Martin

Réservations auprès de l’ABC et des choristes.

Renseignements au : 06 68 03 13 05

Tarif :12€

Tarif :12€

En pré-vente :10€ – Réduit : 5 € – Gratuit pour les – de 14 ans

église Saint Martin
33290 Blanquefort
Blanquefort
33290
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-05-14T17:30:00+02:00 – 2023-05-14T20:00:00+02:00

2023-05-15T20:30:00+02:00 – 2023-05-15T23:00:00+02:00 ensemble vocal

