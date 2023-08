Visite guidée de l’église de Blanot Église Saint-Martin Blanot Catégories d’Évènement: Blanot

Saône-et-Loire Visite guidée de l’église de Blanot Église Saint-Martin Blanot, 17 septembre 2023, Blanot. Visite guidée de l’église de Blanot Dimanche 17 septembre, 11h00, 17h00 Église Saint-Martin Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Martin de Blanot.

Venez découvrir cette église romane, datée des XIe et XIIe siècles. Église Saint-Martin 71250 Blanot Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © PAH Détails Catégories d’Évènement: Blanot, Saône-et-Loire Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse 71250 Blanot Ville Blanot Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Église Saint-Martin Blanot latitude longitude 46.47363;4.733779

Église Saint-Martin Blanot Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanot/