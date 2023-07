Circuit : aux sources de la forêt de Lyons, marche à la rencontre du patrimoine historique et forestier Église Saint-Martin Bézu-la-Forêt Catégories d’Évènement: Bézu-la-Forêt

Eure Circuit : aux sources de la forêt de Lyons, marche à la rencontre du patrimoine historique et forestier Église Saint-Martin Bézu-la-Forêt, 17 septembre 2023, Bézu-la-Forêt. Circuit : aux sources de la forêt de Lyons, marche à la rencontre du patrimoine historique et forestier Dimanche 17 septembre, 09h30 Église Saint-Martin Réservation à partir du 1/08, prévoir chaussures de marches, RDV église. La marche empreintera un parcours spécialement conçu pour les JEP 2023, à travers le secteur forestier de Bezu-la-Forêt, hors des sentiers battus et à la recherche de l’histoire de la forêt et de ses habitants.

Bonnes chaussures de marche conseillées. Église Saint-Martin Le bourg, 27480 Bézu-la-Forêt Bézu-la-Forêt 27480 Eure Normandie 02 32 55 57 80 [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesamisdelyons.com »}] Église de plan cruciforme du XIVe siècle, à voûte de bois du XVIe siècle. Remarquable ensemble de peintures murales fin XVe début XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

