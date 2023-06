Ouverture et visites guidées de l’église Saint-Martin de Bey (01) Eglise Saint-Martin Bey Bey Catégories d’Évènement: Ain

Ouverture et visites guidées de l'église Saint-Martin de Bey (01)

16 et 17 septembre

L'église saint-Martin de Bey est présentée en lien avec l'histoire du Moyen-Âge au XXème siècle : construction à l'époque romane, ajout d'une chapelle gothique pendant les grandes épidémies de peste, ajout du retable baroque pendant la période de réforme catholique, ajout d'éléments de décors sulpiciens au XIXème siècle, rénovation au XXème siècle.

Eglise Saint-Martin
allée de l'église 01290 BEY
Bey 01290 Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise romane remaniée à plusieurs époques et comportant un riche patrimoine (retable baroque, statues, chapiteaux romans historiés…)

