L’Échappée Belle Église Saint-Martin | Beurey-sur-Saulx, 11 décembre 2022, Beurey-sur-Saulx. L’Échappée Belle Dimanche 11 décembre, 17h00 Église Saint-Martin | Beurey-sur-Saulx Concert Musique d’Irlande Église Saint-Martin | Beurey-sur-Saulx 55000 Beurey-sur-Saulx Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est L’Échappée Belle est un ‘trio de cordes’ dédié à la musique irlandaise. Il s’inspire de ce fabuleux patrimoine, les traditionnels reels, jigs et slow airs qui sont arrangés sur mesure par le groupe. Des compositions originales ouvrent d’autres horizons. Concert à l’Eglise St Martin offert par la municipalité de Beurey sur Saulx. Carol Cavelier : violon, chant, tin whistle

Laurent Cavelier : violon, mandoline

Raoul Binot : guitares, bouzouki, compositions.

